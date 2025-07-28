Министр юстиции РТ стал наставником ветерана СВО по программе «Батырлар»

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин присоединился к республиканской программе поддержки ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» в качестве наставника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Инициатором проекта выступил Раис республики Рустам Минниханов. По словам лидера Татарстана, участники СВО продемонстрировали высокие примеры патриотизма, мужества и героизма, а их уникальные знания и опыт должны быть востребованы в решении ключевых государственных задач.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Первая встреча Рустема Загидуллина с подопечным состоялась в Министерстве юстиции Татарстана. Его наставляемым стал майор и ветеран СВО Рустем Ринатович Нигматзянов. Он рассказал министру о своем профессиональном пути, образовании, достижениях и планах на будущее.

В ходе беседы Рустем Загидуллин отметил, что опыт таких специалистов, как Нигматзянов, может быть полезен для реализации задач, стоящих перед министерством. Он подчеркнул важность их дальнейшего включения в работу на благо региона.

Со своей стороны, Рустем Нигматзянов выразил признательность Рустаму Минниханову за запуск программы и подчеркнул, что участие в ней позволяет ветеранам не только продолжать служить Родине, но и вносить вклад в развитие Татарстана.

Видео: пресс-служба Министерства юстиции РТ