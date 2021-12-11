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Общество
11 декабря 2021  17:05
Арсений Каримов

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин поучаствовал во Всероссийском юридическом диктанте

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В Казани состоялся Всероссийский юридический диктант, приуроченный ко Дню Конституции РФ. Граждане от 14 лет могли проверить свои знания и развить свою эрудицию в правовом поле. Акция проходит с 3 по 12 декабря, сегодня в нем поучаствовал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Юридический диктант — один из инструментов для повышения правовой грамотности населения. Жители могут пройти тест, узнать свой уровень познания в этой области, заинтересоваться какими-то вопросами, изучить их и повысить свою юридическую грамотность», — сказал он.

Организатором акции выступает Ассоциация юристов России при поддержке государственных и общественных организаций.

Основная тематика — Конституция Российской Федерации, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права.

В этом году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией Всероссийский правовой диктант проводится с 3 по 12 декабря в режиме онлайн на официальном сайте юрдиктант.рф.

#всероссийский юридический диктант #рустем загидуллин
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