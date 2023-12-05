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Министр юстиции РТ рассказал о помощи в оформлении документов жителям ЛДНР
С начала СВО в Республику Татарстан начали приезжать жители, которые покинули территории Луганской и Донецкой народной республик, еще до их воссоединения с РФ. О том, как жителям ЛДНР помогали в оформлении документов, на онлайн-трансляции, посвященной теме юридической помощи участникам СВО и их семьям, рассказал Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
«У некоторых не было документов и понимания, что дальше делать, как оформить детей. Для того, чтобы помочь им, была создана специальная группа, в которую были включены представители федеральных органов власти, адвокаты, нотариусы, члены ассоциации юристов. Мы выезжали в места размещения этих людей и оказывали им консультации», – рассказал он.
Как отметил Рустем Загидуллин, чаще всего жители регионов интересовалась вопросами получения гражданства и устройства детей в школы и детские сады.
«Также решали индивидуальные вопросы, например, спрашивали: "У меня проблемы со здоровьем, как я без гражданства России, СНИЛСа и медицинских документов могу это подтвердить?" Все ситуации проработали и разрешили», – омтетил он.
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