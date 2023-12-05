Министр юстиции РТ рассказал о бесплатной помощи ведомства участникам СВО и их семьям

Сегодня все республиканские органы власти, а также адвокаты и нотариусы задействованы в оказании поддержки нашим ребятам, которые находятся в СВО и членам их семей. Бесплатная помощь четко регламентирована – она полагается добровольцам, мобилизованным, контрактникам и членам их семей, и в законе определены вопросы, по которым они могут обращаться за бесплатной помощью. Об этом на онлайн-трансляции, посвященной теме юридической помощи участникам СВО и их семьям, рассказал Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Чаще всего это вопросы, связанные с денежным довольствием, мерами социальной поддержки, льготами, это также – помощь с признанием лица безвестно отсутствующим или умершим. Но мы понимаем, что жизненных ситуаций намного больше. Поэтому мы стараемся помочь по всем вопросам. Например, в конце ноября к нам обратилась супруга военнослужащего. К сожалению, наш солдат по исполнению воинского долга на СВО погиб и встал вопрос о наследовании. Супруга начала формировать с нотариусом наследственную массу имущества и выяснилось, что участок под гаражом не оформлен в собственность и он не может быть включен в наследственную массу» – рассказал он.

По словам, Рустема Загидуллина, при выяснении всех обстоятельств нашлись документы о том, что мужчина исправно платил за гараж, использовал его и, чуть позже, нашлись документы на участок.

«Сотрудники нашего Государственного юридического бюро РТ помогли составить исковое заявление, чтобы это имущество признать на праве собственности за погибшим и включить его в наследственную массу. Чтобы родственники по закону смогли получить его в собственность и распорядиться имуществом. Сейчас держим ситуацию на контроле», – подытожил он.