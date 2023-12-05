Министр юстиции РТ рассказал, где и как участники СВО и их семьи могут получить юрпомощь

Для получения юридической помощи участникам СВО и их семьям лучше всего звонить на номер горячей линии или записаться на личный прием. Об этом на онлайн-трансляции, посвященной теме юридической помощи участникам СВО и их семьям, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Лучше всего позвонить на номер горячей линии 222-60-60. Сотрудники Министерства консультируют граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Если вопрос не получается решить по телефону, мы записываем на личный прием. По необходимости приглашаем адвокатов, представителей других органов государственной власти, если они задействованы в этих вопросах», – сказал он.

По его словам, прием граждан также осуществляется ежедневно в Государственном юридическом бюро РТ, по адресу: Кремлевская 16.

«Помимо этого у нас был создан фонд "Защитники Отечества" – по решению президента России. С этим фондом наше Государственное юридическое бюро РТ заключило соглашение. Еженедельно, в четверг с 9.00 до 14.00 сотрудники бюро осуществляют прием на площадке фонда. Можно прийти и получить консультацию», – отметил министр.