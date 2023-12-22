Министр юстиции РТ провел заседание Комиссии по противодействию коррупции

Состоялось заседание Комиссии при министре юстиции Татарстана по противодействию коррупции. Провел мероприятие сам министр Рустем Загидуллин, участие в нем принял прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов, сообщает пресс-служба ведомства.

На рассмотрение был вынесен вопрос об исполнении в 2023 году программы Минюста РТ по реализации антикоррупционной политики на 2015–2025 годы.

На заседании было отмечено, что из анализа практики прокурорского надзора следует — коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором. В свою очередь противодействие этому явлению является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности властей Татарстана.

Для совершенствования антикоррупционной работы указом Президента РФ Владимира Путина ранее был утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В соответствии с ним Кабинет Министров РТ внес изменения в государственную программу «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015–2025 годы».

Программа включает 121 мероприятие и десять задач, которые направлены на профилактику коррупционных правонарушений. Для оценки исполнения документа предусмотрены 50 индикаторов.

Ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве юстиции РТ Диана Ситчанова заметила, что одной из основных задач ведомства является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

На постоянной основе органам местного самоуправления оказывается консультационная и правовая поддержка по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. За девять месяцев 2023 года проведена антикоррупционная экспертиза 19 189 проектов муниципальных нормативных правовых актов. В итоге в 31 из них выявлены коррупциогенные факторы, которые устранены.

Кроме того, проводимая в республике работа оказала положительное влияние на эффективность реализации отдельных государственных программ. Речь идет в том числе о проведении капитального и текущего ремонтов зданий мировых судей с приобретением оборудования.

Начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей Ленар Гайниев в своем докладе сообщил, что реализация мероприятий подпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» позволяет последовательно и комплексно решать задачи по созданию современных и комфортных условий для отправления правосудия мировыми судьями и для обращающихся в суды за защитой своих прав граждан.

На проведение текущего ремонта в зданиях и помещениях судебных участков мировых судей по РТ в 2023 году были выделены средства в размере 6,2 млн рублей. За счет этой суммы проведены общестроительные ремонтные работы в семи зданиях судебных участков мировых судей. «В ходе ремонта заменены двери, выполнены электромонтажные и внутренние общестроительные (отделочные) работы, а также организована входная группа», — пояснил докладчик.

Органами прокуратуры в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции ежегодно выявляется в Татарстане более 1000 коррупционных преступлений. По словам Алмаза Сагитзянова, коррупционные преступления совершаются в сферах, которые более всего подвержены коррупционным рискам, то есть в тех, где затрагиваются права граждан. В первую очередь это образование, здравоохранение, государственные закупки, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство.

Более 200 лиц привлечены к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, среди них 24 сотрудника правоохранительных органов, восемь должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 18 сотрудников государственных муниципальных учреждений, в том числе коммерческих организаций.

Помимо этого, в рамках заседания были обнародованы результаты отраслевого исследования о состоянии коррупции в Министерстве юстиции РТ. По сравнению с прошлым годом увеличилось число респондентов, которые знают, где можно найти телефон доверия. 16% респондентов ответили, что телефон доверия им известен.

Протокол и информация о заседании размещается на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан во вкладке «Противодействие коррупции». Телефон доверия: 222-60-30.