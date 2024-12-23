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Министр юстиции РТ обещал подарить цифровое пианино ребенку из Елабужского района
В преддверии Нового года министр юстиции РТ Рустем Загидуллин поучаствовал в ежегодной федеральной добровольческой акции «Елка желаний», которая проводится с 2018-го. Цель данной акции - помочь детям с тяжёлыми заболеваниями, сиротам, детям из семей с низким уровнем дохода, а также детям военнослужащих.
Как сообщает Минюст РТ, в 2024-м министр «сорвал» новогоднюю открытку от четырехлетнего Аделя из Елабужского района, который мечтает о цифровом пианино. Загидуллин обещал исполнить мечту мальчика и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.
Отметим, что в 2024-м на сайт «Елки желаний» от татарстанцев поступило 2 123 желания.
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