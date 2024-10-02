Министр юстиции РТ: Более 5,5 тыс. пожилых людей получают услуги соцобслуживания

В Татарстане до 10 октября продлится традиционная Декада пожилых людей, приуроченная к Международному дню пожилых людей. В ходе рабочей поездки в Елабужский район министр юстиции РТ Рустем Загидуллин принял участие в мероприятиях, посвященных празднику.

Как сообщает министерство юстиции РТ, встреча с представителями старшего поколения прошла в городском Дворце культуры Елабуги. Рустем Загидуллин поздравил всех присутствующих с этим значимым днем, подчеркнув важность заботы о пожилых людях и их активного участия в жизни общества. Он отметил, что правительство Республики Татарстан прилагает все усилия для создания комфортных условий жизни для старшего поколения.

Например, в рамках регионального проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Услугами социального обслуживания на дому охвачено более пяти с половиной тысяч человек, нуждающихся в помощи.

По словам министра, благодаря проекту нагрузка на медицинские учреждения, оказывающие первичную медицинскую и скорую помощь, снизилась на 10%. Это позволило организовать плановое лечение пожилых людей с серьезными хроническими заболеваниями.

Кроме того, пилотный проект помог 75 родственникам пожилых людей вернуться к работе, а 1388 родственников продолжают работать, совмещая уход за близкими с трудовой деятельностью. Показатель роста численности родственников, сохранивших статус занятых, составил 20% в 2023 году и 10,7% в первом полугодии 2024 года. Это стало возможным благодаря поддержке, которую родственники пожилых людей получают в рамках пилотного проекта.

«Создание достойных условий жизни для старшего поколения – наша общая задача. По тому, как живет пожилое поколение, можно судить об эффективности государства и нравственных устоях общества, - отметил Рустем Ильдусович. Еще раз поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и долгих лет жизни! Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и заботой!», - заключил министр.