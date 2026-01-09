Министр юстиции РФ Чуйченко подарил видеокамеру 14-летнему школьнику из Казани

Министр юстиции России Константин Чуйченко исполнил новогоднюю мечту 14-летнего Евгения из Казани, подарив ему видеокамеру в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом сообщает «РИА Новости».

Перед Новым годом Чуйченко снял с праздничной елки шары с желаниями трех мальчиков. Евгений стал третьим ребенком, чью мечту министр помог воплотить в жизнь.

Евгений живет в Казани с августа 2014 года. Его семья переехала в город из-за начала так называемой «антитеррористической операции» ВСУ на территории ЛНР. В 2018 году Евгений, его родители и два брата получили российское гражданство. Сейчас мальчик учится в казанской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для исполнения желания Евгения его вместе с родителями пригласили в управление Министерства юстиции по Республике Татарстан, где мальчику вручили видеокамеру. Помимо этого, семья познакомилась с работой регионального управления Минюста и побывала на персональной экскурсии в музейно-образовательном центре «История юстиции».

Обращаясь к Евгению по видеосвязи, Константин Чуйченко отметил, что подаренная видеокамера пришлась мальчику по душе. Министр выразил уверенность, что она поможет ему и дальше развивать творческие способности и раскрывать свои возможности.

Также Чуйченко поздравил Евгения и его семью с Новым годом и Рождеством.