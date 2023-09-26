Министр юстиции Чуйченко посетит Казанский международный юридический форум

Министр юстиции России Константин Чуйченко станет участником II Казанского международного юридического форума, который пройдет 28 и 29 сентября в КФУ и IT-парке имени Рамеева. Глава ведомства примет участие в пленарном заседании. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Нынешний форум соберет более 600 участников — это десять зарубежных стран, более 40 городов. Также предполагается пленарное заседание, где примут участие представители федеральных органов государственной власти», — рассказала декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина.

Помимо министра юстиции РФ, в Казань планируют приехать заместитель министра образования России Константин Могилевский, депутат Государственной Думы РФ Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. Также участие в мероприятии примет мэр Казани, председатель попечительского совета юридического факультета Ильсур Метшин.

«Планируется именитый состав пленарного заседания. Помимо этого, в рамках форума состоится 37 сессий, подготовлена разнообразная программа, рассчитанная на два дня. Надеемся, что форум будет интересен не только юристам. Проблематика панельных сессий очень разнообразна», — отметила докладчица.

По словам выступающей, в работе форума примут участие более 400 юристов, государственных деятелей, предпринимателей, политиков, ученых из стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

Столица Татарстана будет принимать одно из ключевых и масштабных юридических событий России второй год подряд. В прошлом году в Казанском международном юридическом форуме приняли участие более 400 участников из шести стран и 30 городов России и зарубежья. В рамках форума прошло большое количество тематических сессий, на которых рассматривались вопросы налогообложения и актуальные проблемы в юридической, социальной, нефтегазовой и других сферах.

«Есть динамика с точки зрения и количества участников, и количества сессий, и круга проблематики, которая будет обсуждаться на форуме. Некоторые из решений, возможно, лягут в основу законодательных инициатив», — резюмировала Бакулина.

Председатель Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо добавил, что в рамках форума депутат Госдумы Павел Крашенинников презентует три своих книги об истории и реформах в РФ.

«Я с удовольствием анонсирую это событие, — отметил спикер. — В этом году такой большой ажиотаж. У нас в каждом субъекте есть свои региональные отделения, и уже месяц-полтора как закончилась регистрация. А коллеги до сих пор звонят и спрашивают, как попасть на форум».