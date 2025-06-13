Министр инноваций Якутии: в медиасфере нам есть чему поучиться у Татарстана

Василий Ефимов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Современные миры татарского и якутского народа пересекаются во многих сферах. Об этом заявил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Василий Ефимов на встрече с представителями СМИ Татарстана.

«Наши народы имеют тесные связи. Наши языки относятся к одной тюркской семье. Мы имеем схожие традиции и обычаи», – подчеркнул министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он рассказал, что неоднократно посещал Татарстан. По словам министра, здесь очень хорошо развиты инфраструктура, креативные индустрии, технологическое предпринимательство и многое другое.

«Я уверен, что и в медиасфере нам есть чему поучиться. И хотелось бы через этот круглый стол продолжить работу и достичь укрепления в том числе и экономических связей между регионами», – заключил Ефимов.

Ильшат Аминов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор телеканала «Татарстан – Новый век», глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов отметил, что Татарстан так же заинтересован в обмене опытом по созданию медиаконтента с Якутией.