Министр внутренних дел Татарстана проверил работу челнинского отдела полиции

Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов проверил работу отдела полиции «Автозаводский» в Набережных Челнах.

Глава ведомства ознакомился с отчетом о текущей оперативной обстановке и принял ряд мер по противодействию преступности. Он также ознакомился с материально-технической базой ОВД и организацией предоставления Госуслуг.

В завершение министр определил круг приоритетных задач по изменению характера правопорядка, обеспечению безопасности населения и комплектованию личного состава.