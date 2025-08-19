Министр внутренних дел Татарстана проверил работу челнинского отдела полиции
Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов проверил работу отдела полиции «Автозаводский» в Набережных Челнах.
Глава ведомства ознакомился с отчетом о текущей оперативной обстановке и принял ряд мер по противодействию преступности. Он также ознакомился с материально-технической базой ОВД и организацией предоставления Госуслуг.
В завершение министр определил круг приоритетных задач по изменению характера правопорядка, обеспечению безопасности населения и комплектованию личного состава.