Министр внутренних дел РТ поздравил коллег с Днем уголовного розыска

Сегодня Министр внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов поздравил коллег с Днем уголовного розыска.

«Уголовный розыск и сегодня продолжает выполнять свое главное назначение – стоять надежным щитом между обществом и криминалитетом и является ведущей службой всей системы МВД», – сказал Министр внутренних дел по РТ.

Он поблагодарил не только тех, кто отдал службе долгие годы, но и молодых сотрудников.

«Хочу выразить особую благодарность и признательность ветеранам сыска, которые заслуживают самые теплые слова, отдавшим службе долгие годы и передающие свой бесценный опыт молодым сотрудникам, они вырастили достойную смену», – отметил Дамир Сатретдинов.

Министр внутренних дел наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами и пожелал службе не сдавать достигнутых результатов.

«Позвольте мне искренне и от души поздравить вас с наступающим профессиональным праздником! Пожелать службе не сдавать достигнутых результатов, позиций, а всем сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, успехов в этом нелегком, но очень важном, благородном труде», – добавил Сатретдинов.