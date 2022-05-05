Министр внутренних дел РТ навестил ветерана, прошедшего всю Великую Отечественную войну

Глава МВД по РТ Артем Хохорин вместе с начальником УМВД России по Казани Александром Мищихиным пришли в гости к старшему сержанту внутренней службы в отставке 102-летнему Гафияту Самиковичу Акберову, который прошел всю Великую Отечественную войну.

Фото: МВД по РТ

Гафията Акберова призвали в Красную Армию как раз накануне трагических для всего народа событий – в мае 1941 года. За все время он воевал на четырех фронтах командиром орудия 29-го отдельного зенитного дивизиона.

Артем Хохорин тепло поздравил ветерана, пожелал долгих лет жизни и вручил ему Свидетельство о занесении в Книгу почета МВД по РТ за мужество и отвагу во время войны и многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел республики.

«Спасибо Вам за то, что Вы делали, делаете и, я уверен, еще будете делать. Спасибо Вам огромное! Вы герои и молодцы, что до сих пор рядом с нами. Мы гордимся Вами! С наступающим праздником, Победа наша!» – резюмировал министр.

Гафият Самикович поблагодарил своих гостей за визит и подарки, а также пригласил их встретиться в таком же составе через год и отметить 78-ю годовщину Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В такие минуты я хочу жить. Мне жить да жить еще, а Вам я желаю служить и служить!» – сказал Гафият Акберов.