Министр внутренних дел РТ дал оценку состояния преступности в Нижнекамске

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов посетил с рабочим визитом Нижнекамский

район и дал оценку текущего состояния преступности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Сатретдинов провел совещание с руководящим составом Управления, определил круг приоритетных направлений деятельности по дальнейшему укреплению правопорядка и обеспечению безопасности населения.

Глава ведомства дал оценку текущей ситуации и обозначил круг приоритетных задач. Он отметил направления по профилактике и противодействию преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, противодействию экстремистским проявлениям, раскрытию преступлений прошлых лет.

Знакомство министра с работой территориальных органов и других подразделений будет продолжено, отметили в ведомстве.