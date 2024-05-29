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Министр внутренних дел РТ дал оценку состояния преступности в Нижнекамске
Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов посетил с рабочим визитом Нижнекамский
район и дал оценку текущего состояния преступности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
Сатретдинов провел совещание с руководящим составом Управления, определил круг приоритетных направлений деятельности по дальнейшему укреплению правопорядка и обеспечению безопасности населения.
Глава ведомства дал оценку текущей ситуации и обозначил круг приоритетных задач. Он отметил направления по профилактике и противодействию преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, противодействию экстремистским проявлениям, раскрытию преступлений прошлых лет.
Знакомство министра с работой территориальных органов и других подразделений будет продолжено, отметили в ведомстве.
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