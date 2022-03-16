Министр внутренних дел представит отчет о деятельности полиции на заседании Госсовета РТ

В Казани сегодня состоится 30-е заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва. На нем министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин расскажет о дея­тельности полиции за прошлый год.

Всего в повестку предстоящего заседания включен 21 вопрос, в том числе восемь республиканских законопроектов и семь проектов федеральных законов.

В частности, парламентарии обсудят республиканские законопроекты, касающиеся внесения изменений в следующие законы: «О местном самоуправлении в РТ», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», «О физической культуре и спорте», «О профессиональных союзах», «Об образовании».

Депутаты также рассмотрят проекты законов «Об отдельных вопросах в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РТ» и «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов РТ в сфере охраны труда».

Кроме того, в повестку внесена законодательная инициатива Госсовета по внесению в Госдуму федерального законопроекта, связанного с изменениями в статье закона «О защите конкуренции».

На заседании будут представлены доклад Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане и информация бизнес-омбудсмена о результатах деятельности в прошлом году, а также отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета.