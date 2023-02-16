Министр внутренних дел отчитается о деятельности полиции на 41-м заседании Госсовета РТ

Сорок первое заседание Государственного Совета Татарстана состоится 22 февраля. На нем министр внутренних дел по республике Артем Хохорин представит депутатам отчет о деятельности полиции за прошлый год. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума парламента.

Как рассказала секретарь Госсовета Лилия Маврина, на предстоящем заседании депутаты заслушают несколько отчетов. В частности, доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РТ в 2022 году, отчеты о реализации программы развития КФУ и парламентского Комитета по социальной политике. На правительственном часе будут подведены итоги проведения в Татарстане Года цифровизации.

Всего в повестку внесено 23 вопроса. Для приведения республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством в первом чтении будет рассмотрено пять законопроектов. Речь идет о документах, связанных с дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении Татарстану из федерального бюджета кредитов, проведением капремонта общего имущества в многоквартирных домах, пожарной безопасностью, внесением изменений в Семейный кодекс РТ и закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«Следующие пять законопроектов разработаны для приведения в соответствие законов не только с федеральным законодательством, но и с Конституцией Татарстана в части наименования высшего должностного лица республики», – отметила Маврина.

Законопроекты касаются внесения изменений в Бюджетный кодекс РТ и законы «Об инвестиционной деятельности в РТ», «Об уполномоченном при Президенте РТ по защите прав предпринимателей», «О ветеринарном деле в РТ» и об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов республики.

Кроме того, парламентарии обсудят обращение Госсовета Татарстана к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Депутаты просят внести изменения в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

В повестку также включены четыре федеральных законопроекта и законодательная инициатива Челябинской области.

«Насыщенная и актуальная повестка. Прошу серьезно подготовиться, чтобы рассмотреть все вопросы», – заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.