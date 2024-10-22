Министр Венесуэлы в Казани: Россия достойна восхищения и уважения

Фредди Альфред Назарет Наньес

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин пытается создать мир без гегемонии и империализма. Об этом заявил журналистам министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.

«Мы хотим сосуществовать вместе с другими странами и иметь право на самоопределение. Жить в мире, где большие страны не будут поглощать малые, а будут взаимодополняемыми. Это то лидерство, которое необходимо сейчас. Мы желаем Путину и дальше быть лидером в этом мире», – сказал министр.

Наньес отметил, что уже сейчас создается новый мир, противоположный западному. Для Венесуэлы очень важно, чтобы был построен многополярный мир, добавил он.

«Наш президент всегда говорит, что у него два старших брата – Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. Это два очень сильных руководителя, они представляют народы, у которых есть история. И именно российский народ разрушил расизм. Хотя Голливуд рассказывает нам другую историю», – подчеркнул он.

Министр заметил, что «российский народ пожертвовал собой, чтобы освободить от нацизма человечество». Поэтому, по его мнению, Россия достойна восхищения и уважения.

Наньес убежден, что БРИКС служит спасением человечества во всех смыслах. «БРИКС влияет на многокультурность, подразумевает уважение к разным культурам, экономическое и политическое многообразие. Представляет собой равновесие во всем мире», – отметил он.

По словам министра, для Венесуэлы все государства, которые входят в БРИКС, – братья. «И мы хотим, чтобы это объединение стало ещё крепче», – заключил он.