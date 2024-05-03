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Министр труда РТ Зарипова рассказала о своем дедушке – участнике ВОВ
Министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова присоединилась к акции «Мой герой – моя семья» и рассказала про своего дедушку, Карима Халиковича Халикова – участника Великой Отечественной войны.
«Мой дедушка, Карим Халикович Халиков, родился 10 октября 1918 года в деревне Утямышево Буинского района Татарской АССР. В 1940 году его призвали в армию и отправили на советско-финскую войну. А с первых дней Великой Отечественной войны, с 23 июня 1941 года, он был на фронте», – написала Зарипова в своем Телеграм-канале.
За годы службы, с 1940 по 1945 годы, Карим Халикович прошел путь от простого стрелка до командира отделения саперного взвода. Он участвовал в боях на Воронежском, Центральном, 1-м Белорусском, 1-м и 2-м Украинских фронтах, принимал участие в освобождении Белоруссии, Украины, Польши, Австрии и дошел до Берлина. 9 мая он встретил у Рейхстага.
По словам Зариповой, когда она была маленькой девочкой, то любила слушать истории о том времени и очень гордилась своим храбрым дедушкой.
Однажды, в ходе разведки на Украине, Карим Халиков прорезал проволочные заграждения и первый ворвался в траншеи врага. В рукопашной схватке боец уничтожил немцев, взял в плен офицера и захватил пулемет.
За проявленную отвагу Халикова наградили орденом Славы III степени.
«У польского города Конитц противник сильным артиллерийским огнем из бронепоезда не давал продвигаться нашей пехоте. Дедушка с двумя товарищами взорвал три железнодорожные линии, преградив путь бронепоезду врага. За выполнение этой задачи дедушка был награжден орденом «Красной Звезды». Также в числе наград дедушки многочисленные медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», – рассказала Зарипова.
Министр также подчеркнула, что граждане должны сделать все от них зависящее, чтобы подрастающее поколение чтило и никогда не забывало подвиги своих предков.
фото: личный архив Эльмиры Зариповой
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