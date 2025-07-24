Министр труда РТ стала наставником участника СВО на программе «Батырлар»

Фото: пресс-служба Минтруда, занятости и социальной защиты РТ

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан прошла встреча главы ведомства Эльмиры Зариповой с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана». Эльмира Амировна, утвержденная в качестве наставника проекта, впервые встретилась с подопечным – ветераном специальной военной операции Расулом Рамазановичем Таспеновым.

В теплой и доверительной атмосфере они обсудили его профессиональный путь, образование, достижения, а также цели и планы на будущее.

Фото: пресс-служба Минтруда, занятости и социальной защиты РТ

Министр подчеркнула значимость личного взаимодействия с участниками программы: «Подобные встречи помогают глубже понять потребности героев и оказать им поддержку в самоопределении. Уверена, впереди нас ждет серьезная совместная работа с высоким результатом», – отметила она.

Проект «Батырлар. Герои Татарстана» нацелен на формирование кадрового резерва республики из числа ветеранов и участников СВО. Он предоставляет возможность пройти обучение и построить карьеру в органах государственной и муниципальной власти, а также в других сферах.

Фото: пресс-служба Минтруда, занятости и социальной защиты РТ

На участие в программе уже подано около 1 600 заявок. В результате многоэтапного отбора, включающего анкетирование, эссе, тестирование и собеседование, были зачислены 45 человек. Обязательное условие – наличие наставника, который помогает участнику адаптироваться и расти профессионально.