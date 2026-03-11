Министр труда РТ расскажет о соцподдержке жителей в прямом эфире 12 марта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова проведёт прямой эфир, посвящённый мерам социальной поддержки жителей республики. Трансляция состоится 12 марта в 10:00 в сообществе Правительства РТ во «ВКонтакте», сообщается в официальных соцсетях Правительства РТ.

В ходе эфира министр расскажет о выплатах и льготах, предоставляемых в рамках национальных проектов «Кадры» и «Семья». Отдельное внимание будет уделено поддержке семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей, а также граждан старшего поколения.

Кроме того, Эльмира Зарипова осветит актуальную ситуацию на рынке труда и вопросы трудоустройства различных категорий граждан.

Зрители смогут задать свои вопросы в прямом эфире. Трансляция организована при поддержке Центра управления регионом РТ.