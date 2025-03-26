Министр труда РТ рассказала о преимуществах целевого обучения для работодателей

С 1 марта 2025 года на платформе «Работа в России» стартует сбор данных о кадровой потребности в целевом обучении на 2026-2027 учебный год. Об этом сообщает «Вести Татарстан», приводя слова министра труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой.

По ее словам, механизм целевого набора уже доказал свою эффективность, помогая предприятиям привлекать квалифицированных специалистов. Работодатели, заключая договоры о целевом обучении с абитуриентами или студентами, получают возможность обеспечить свои компании подготовленными кадрами.

Зарипова отметила, что в 2024 году Татарстан вошел в число восьми регионов, где этот механизм показал высокую значимость. В условиях кадрового дефицита он помогает не только замещать ушедших на пенсию сотрудников, но и привлекать специалистов для развивающихся предприятий.

Заполнить и отправить формы через платформу «Работа в России» необходимо до 1 апреля 2025 года. Если данные не будут поданы вовремя, образовательные учреждения, подведомственные Минсельхозу России, не смогут выделить места по целевым квотам. Формы могут направлять как заказчики целевого обучения, так и другие работодатели.