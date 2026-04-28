Министр труда РТ рассказала бойцам СВО, как после лечения устроиться на работу

Сегодня в Городской клинической больнице №16 прошла традиционная встреча министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой с бойцами СВО, находящимися на лечении. Министр проконсультировала бойцов о мерах поддержки и возможностях трудоустройства, а также ответила на их вопросы.

Она отметила, что поддержка участников СВО осуществляется систематически. Чаще всего, по ее словам, задавали вопросы о том, как найти работу после СВО, не имея профессионального образования.

«Здесь у нас, в рамках национального проекта "Кадры" совершенно бесплатно можно обучить, как участников СВО, так и членов их семей. По федеральной квоте у нас выделено 7600 мест. Для того, чтобы обучиться, нужно встать на учет в центре занятости в статусе безработного, затем выбрать на сайте Работа России желаемую программу. Сегодня можно выбрать из 93 различных программ. Обучение длится до 72 часов до 3-6 месяцев», – рассказала Зарипова.

Она посоветовала обращать внимание, насколько желаемая профессия востребована на рынке труда.

Бойцам СВО также помогают в открытии собственного дела. На эту цель центр занятости дает ветеранам 145 тысяч рублей, а социальный контракт – 350 тысяч. С этого года соцконтракт выдается бойцам без учета доходов и недвижимости, а при 1-й группе инвалидности право на реализацию контракта можно передать супруге.

Зарипова рассказала, что участники СВО со сложным прошлым также имеют возможность получить работу. Для этого был создан отдельный реестр, в котором сегодня зарегистрированы 390 работодателей. Они предлагают ветеранам порядка 3 тысяч вакансий.

«Главное, чтобы было желание адаптироваться и получить новую профессию», – подчеркнула она

В заключение Зарипова затронула вопросы социальной реабилитации и рассказала, что сегодня в республике действуют 5 центров, где ее можно пройти. В среднем, реабилитация длится 15-21 день, однако при сложном диагнозе ее длительность может быть увеличена. Для получения реабилитации необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства, определить удобный период времени для ее прохождения и собрать документы.