Министр труда РТ поздравила с 90-летием ветерана труда Фанию Хаирову

В канун Международного дня пожилых людей министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова навестила ветерана труда Фанию Хаирову из Казани и поздравила ее с 90-летием.

«В биографии Фании Зиангировны – вся история нашей страны. Это сложные послевоенные годы, когда восстанавливалось хозяйство. Она сама родилась в многодетной семье, работала в колхозе и сама является многодетной мамой троих прекрасных дочерей. Сегодня в ее семье большое количество внуков и правнуков», – отметила Зарипова.

Она подчеркнула, что жизненный путь юбилярши – пример служения родине и жизни человека труда: после войны она работала в Нижнекамске в строительной отрасли, в том числе штукатуром, вместе с супругом. «Всю свою жизнь, всю свою биографию она посвятила семье и любимой работе», – добавила она.

Фания Зиангировна Хаирова родилась 30 сентября 1936 года в деревне Старый Утямыш Черемшанского района Татарской АССР. В пять лет она потеряла отца – директора школы, который был репрессирован и скончался в заключении в 1942 году (позднее был реабилитирован). После окончания школы работала в колхозе в родной деревне. В 1962-м вышла замуж, после чего молодая семья переехала в Узбекистан, где Фания устроилась на завод ЖБИ. В 1984-м после переезда в Нижнекамск работала в строительной сфере. С 2008-го семья проживает в Казани.

«Я работала штукатуром, мы жили в Узбекистане, работала в киоске „Союзпечати“. Киоск стоял около Дворца культуры, куда приезжали артисты. Меня отправили во Дворец культуры, я всех артистов видела», – поделилась воспоминаниями с журналистами Фания Зиангировна.

Сегодня Фания Зиангировна находится в добром здравии: она общительна, активна и может поддержать разговор на любую тему. Она интересуется татарской культурой, вместе с младшей дочерью занимается приготовлением национальных блюд, следит за новостями и прессой. Три дочери, пять внуков и шесть правнуков часто навещают почтенную жительницу Казани.

Эльмира Зарипова напомнила, что в республике каждый четвертый житель – старше пенсионного возраста. По ее словам, всё, что сегодня есть в Татарстане, создано трудом старшего поколения. На электронной доске почета республики – 15 220 имен татарстанцев, среди которых 553 человека – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда.

Министр также рассказала о республиканских программах поддержки пожилых людей. В рамках национального проекта «Семья» реализуется проект «Активное долголетие», а в рамках федерального проекта «Старшее поколение» действует система долговременного ухода. Сегодня такую помощь получают около 6 тыс. татарстанцев. В мероприятиях активного долголетия участвуют более полумиллиона представителей старшего поколения.

«Всем жителям республики хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия в семьях, чтобы пожилые люди встречали старость в родной семье, в окружении внуков и правнуков. Чтобы действительно долголетие было здоровым» – сказала Зарипова.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.