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Общество 28 сентября 2024 14:49

Министр труда РТ: Каждому безработному может быть предложено до 15 рабочих мест

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Ситуация на рынке труда характеризуется низким уровнем безработицы. Об этом журналистам заявила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«Официально зарегистрированных безработных на учете стоит около 3,5 тыс. человек. При этом, на сегодняшний день, мы предлагаем порядка 50 тыс. вакансий. Получается, что каждому безработному может быть предложено около 15-16 рабочих мест», - сообщила Зарипова.

Министр также подчеркнула, что рост рабочих мест и предложений на рынке труда связан с тем, что республика является промышленно ёмким регионом, с большим промышленным потенциалом. В связи с сегодняшней ситуацией в стране идёт наращивание в оборонно-промышленном комплексе, в машиностроении, в обработке, в добыче полезных ископаемых. Это диктует высокую потребность в рабочей силе на сегодняшний день.

Материал Яны Кузахметовой

#безработица #вакансии #Татарстан #минтруд рт #Эльмира Зарипова
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