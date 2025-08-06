Министр труда РТ и Герой России побывали на социальных объектах в Зеленодольске

Фото: телеграм-канал Эльмиры Зариповой

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова вместе с Героем России, участником президентской программы «Время героев» Расимом Баксиковым посетила социальный приют «Гнездышко» в Зеленодольске.

Они проверили условия оказания услуг и пообщались с воспитанниками младшей группы. Сейчас в приюте идут работы по монтажу пожарной сигнализации.

«Это крайне важно, ведь такие учреждения должны быть полностью безопасными. Обеспечив надежную систему противопожарной защиты, мы создаем более безопасные условия для жизни и развития детей», — отметила Зарипова.

После они посетили центр занятости населения, где недавно завершился ремонт.

Фото: телеграм-канал Эльмиры Зариповой

В рамках национального проекта «Кадры» модернизируют службу занятости Татарстана. На эти цели выделено 833,6 млн рублей, в том числе 175 млн — из республиканского бюджета.

«До конца месяца обновленные центры занятости по всему Татарстану откроют свои двери. Они станут более удобными, функциональными и комфортными как для сотрудников, так и для посетителей», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

В центре реабилитации «Идель» гости побеседовали с молодыми люди с ментальной инвалидностью.

Это ребята учатся тому, что в дальнейшем сделает их более самостоятельными: ухаживать за одеждой и обувью, пользоваться бытовой техникой, готовить несложные блюда, сервировать стол.

Фото: телеграм-канал Эльмиры Зариповой

В прошлом году курс реабилитации прошли 86 человек, среди них 72 — из домов-интернатов, предназначенных для людей, имеющих психические расстройства.

С прошлого года центр «Идель» помогает бойцам СВО, которые нуждаются в постоянном уходе.

На встрече с участниками спецоперации пообщался Расим Баксиков.

«Его опыт позволяет глубоко понимать, какие проблемы волнуют людей, прошедших через боевые действия», — отметила Зарипова.

Фото: телеграм-канал Эльмиры Зариповой

Кроме того, гости вместе с главой района Михаилом Афанасьевым и заместителем председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку ознакомились с ходом строительства нового дома-интерната в Зеленодольском районе.

В современном двухэтажном здании площадью более 8 тыс. квадратов предусмотрены приемно-карантинное отделение, изолятор, столовая с производственными помещениями и обеденным залом, жилые комнаты, административные и медицинские блоки.

Вместимость нового «Дома заботы» составит 120 койко-мест. В учреждении также планируется устройство умных палат с голосовым управлением светом, электроприборами и жалюзи. В этом году проект включили в федеральную программу «Старшее поколение» национального проекта «Семья».