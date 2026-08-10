Министр труда РФ назвал перспективные профессии будущего

Специалисты по робототехнике, операторы беспилотных авиационных систем и специалисты по внедрению искусственного интеллекта пока не относятся к массовым профессиям, однако спрос на них устойчиво растет. Об этом РИА Новости сообищл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, эти направления однозначно перспективны и будут востребованы у работодателей. В промышленных регионах, добавил министр, высоким спросом пользуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Также продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин.