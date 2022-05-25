Министр труда рассказал о размере прожиточного минимума после индексации

В Министерстве труда и соцзащиты РФ сообщили размер прожиточного минимума после его индексации. Для трудоспособного населения этот показатель составит 15 172 рубля, сообщил глава министерства Антон Котяков.

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль, передает РИА Новости.

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически, добавил министр.

«С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян», - уточнил Котяков.

В пресс-службе Минтруда РФ напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

В среду, 25 мая, Президент РФ Владимир Путин утвердил разработанный кабмином документ об индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий на 10%.