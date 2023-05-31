Министр труда Котяков предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость»

Законодательно закрепить понятие «частичная занятость» предложил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его мнению, такой шаг позволит молодым родителям или людям, которые ухаживают за родственниками, подрабатывать и в то же время претендовать на соцвыплаты.

«Частичной занятости как определения нигде нет, мы как раз хотим ее определить.<...> Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода»,— сказал Котяков ТАСС.

Действующими законами гражданам, ухаживающим за ребенком до полутора лет или за инвалидом, не предусмотрена компенсация утраченного заработка, пояснил министр. По его мнению, закрепление этого понятия устранит «правовой вакуум».

Напомним, что также в России предлагается ввести пособие по уходу за ребенком для самозанятых женщин – матерей с детьми в возрасте до полутора лет.