Министр транспорта: «За год на дорогах Татарстана установили более 1300 дорожных знаков»

Сегодня в Доме Правительства РТ прошло заседание Кабинета Министров РТ «О реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий».

Заседание провел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В мероприятии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. В режиме видеоконференцсвязи были подключены главы муниципальных районов, председатели и члены муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения и другие.

Министр рассказал о том, как реализуется в регионе национальный проект «Безопасные качественные дороги» и о мерах по повышению безопасности дорожного движения на дорогах.

«Основным инструментом реализации обеспечении безопасности дорожного движения является своевременное выполнение и реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2024 году общая сумма финансирования по проекту составляет 8,3 млрд рублей», – рассказал Фарит Ханифов.

Напомним, что на дорогах установили более 1300 дорожных знаков, более 500 барьерных ограждений. Также выполнено обустройство искусственного освещения на протяженности 2,2 км, установили 36 остановок и 20 пешеходных переходов.



Также Фарит Ханифов рассказал о зимнем содержании дорог.

«Автотранспортный парк дорожной техники, задействованной на содержание автодорог регионального значения, составляет 1 109 единиц специализированных дорожных машин, приспособленных для выполнения работ по снегоочистке и распределению противогололедных материалов. В том числе, из них на федеральных трассах также используются 415 единиц специализированной техники», – заметил министр.