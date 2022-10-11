Министр транспорта Татарстана объяснил, чем будет заниматься его новый заместитель

Лилия Сафиуллина назначена заместителем министра транспорта Татарстана до завершения строительства крупных объектов в республике, сообщил на брифинге в Кабмине глава республиканского ведомства Фарит Ханифов.

«Четвертый заместитель появляется в Министерстве транспорта ровно на три года – до завершения строительства крупных объектов в республике: М12, М7 обход и Шали – Бавлы», – пояснил министр.

По его словам, Сафиуллина будет курировать вопросы ценообразования, поскольку сейчас появилась острая необходимость в развитии ценовых параметров стройки.

«У нас более 10 лет отсутствовал блок ценообразования в Министерстве транспорта. Сегодня вопросы оптимизации стоимости строительства и выбора технологических и технических решений, а также оптимизация конструктивных решений стоят очень остро», – подчеркнул министр.

Он добавил, что Сафиуллина – очень профессиональный специалист: ранее она возглавляла самарский филиал Главгосэкспертизы РФ и имеет высшее экономическое образование.

Напомним, что Лилия Сафиуллина назначена на должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана 5 сентября этого года.