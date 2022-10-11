Министр транспорта РТ назвал главные темы Международной выставки «Дорога-2022»

Самыми актуальными темами на Международной специализированной выставке «Дорога-2022» станут выступления по четырем векторным направлениям развития, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«В первую очередь это будут выступления о пятилетнем плане дорожно-строительных работ в целом по РФ и в Татарстане. То есть переходим к планомерной работе, которая позволит нам готовить ресурсы, фронт работ и хорошие, качественные проекты», – сказал министр.

Он отметил, что для достижения результатов дорожниками страны будет проводиться ранжирование дорог – присуждение им рангов и приоритизация этих дорог.

«Для того, чтобы в пятилетнем плане все дороги были выстроены в очереди, и мы понимали, какая дорога в каком году будет осваиваться», – подчеркнул министр.

Четвертой актуальной темой Ханифов назвал вопросы импортозамещения. Он рассказал, что на выставке будут представлены многие предприятия, выпускающие дорожно-транспортную технику.

«Впервые в Татарстане выпущен автогрейдер полностью ЕлАзовский с 3D-навесным оборудованием. То есть сегодня эта техника по всем параметрам приблизилась к мировому уровню», – добавил спикер.

Напомним, что Международная специализированная выставка «Дорога-2022» пройдет с 12 по 14 октября на площадке «Казань Экспо».