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Министр транспорта РФ посетил стенд Татарстана на выставке «Дорога 2024»
Министр транспорта России Роман Старовойт и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетили стенд Миндортранса Татарстана на международной специализированной выставке «Дорога 2024». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.
«Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин рассказал о реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”, социально значимых программах республики», – говорится в сообщении.
Так, по нацпроекту в этом году отремонтировано 106 км автодорог. Таким образом, 85% дорог в агломерациях и 51,6% региональных дорог теперь находятся в нормативном состоянии.
Кроме того, отремонтировано 193 км дорожно-уличной сети населенных пунктов, обустроено 23 подъезда к семейным фермам, животноводческим комплексам и садовым обществам протяженностью 11,1 км, а также пять дорог к детским лагерям. В целом ремонт проведен на дорогах общей протяженностью 323,5 км.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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