Министр транспорта РФ посетил стенд Татарстана на выставке «Дорога 2024»

Министр транспорта России Роман Старовойт и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетили стенд Миндортранса Татарстана на международной специализированной выставке «Дорога 2024». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства.

«Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин рассказал о реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”, социально значимых программах республики», – говорится в сообщении.

Так, по нацпроекту в этом году отремонтировано 106 км автодорог. Таким образом, 85% дорог в агломерациях и 51,6% региональных дорог теперь находятся в нормативном состоянии.

Кроме того, отремонтировано 193 км дорожно-уличной сети населенных пунктов, обустроено 23 подъезда к семейным фермам, животноводческим комплексам и садовым обществам протяженностью 11,1 км, а также пять дорог к детским лагерям. В целом ремонт проведен на дорогах общей протяженностью 323,5 км.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.