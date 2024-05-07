Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан за получение взятки

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов освобожден от занимаемой должности. Ранее в отношении министра возбудили уголовное дело, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят соответствующие оперативные мероприятия», – указано в сообщении.

Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.