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Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан за получение взятки
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов освобожден от занимаемой должности. Ранее в отношении министра возбудили уголовное дело, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят соответствующие оперативные мероприятия», – указано в сообщении.
Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
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