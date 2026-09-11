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Общество 11 сентября 2026 05:14

Министр торговли Индии призвал молодых талантов работать в России

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Молодым талантливым специалистам из Индии стоит ехать в Россию для работы, инвестиций и развития деловых связей. Об этом заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на пленарной сессии выставки «Иннопром. Индия» в Нью-Дели, передает РИА Новости.

«Что касается наших молодых талантов, я бы хотел вам сказать: езжайте в Россию. Поезжайте в Россию как инвесторы, как экспортеры. Активно создавайте партнерские отношения, дружеские отношения, новые бизнес-возможности», – сказал он.

По словам министра, молодые индийцы могут внести значительный вклад в развитие экономик обеих стран. Среди перспективных направлений сотрудничества Гоял выделил дизайн и совместное производство.

«Мы не должны просто торговать, мы должны активно взаимодействовать, чтобы наши экономики развивались в синергии», – заявил министр.

#индия
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