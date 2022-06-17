Министр строительства и ЖКХ РФ провел рабочую встречу с гендиректором POZIS

Министр строительства и жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Радиком Хасановым, генеральным директором АО «ПОЗиС» (POZIS) госкорпорации «Ростех».

В ходе деловой беседы они обсудили вопросы развития и усовершенствования отечественного производства, а также инновационные разработки и научно-исследовательские проекты POZIS, создающие условия для импортозамещения высокотехнологичного медоборудования в России.

Радик Хасанов отметил возможность масштабирования деятельности компании на большое количество отраслей. В частности, оснащение объектов здравоохранения высокотехнологичной инновационной холодильной техникой POZIS.

В настоящее время предприятие выпускает медицинские холодильные приборы с различным температурным диапазоном, обеспечивающие как положительные значения (от +2 до +15˚С), так и низкотемпературные (до −86˚С). Их применение гарантирует сохранность температурозависимых препаратов, реагентов и вакцин за счет обеспечения нужной температурой всех этапов «холодовой цепи»: от производителя до конечного потребителя.

Медицинская холодильная техника и обеззараживающие устройства POZIS успешно эксплуатируются в ведущих республиканских и российских лечебных клиниках, медицинских, образовательных учреждениях и организациях.

«Наша компания выпускает достаточно большую номенклатуру современного конкурентоспособного медицинского холодильного оборудования. Учитывая текущие тенденции в стране и мире, мы готовы и в дальнейшем обеспечивать своей продукцией учреждения здравоохранения в рамках реализации программы импортозамещения. Холодильная техника POZIS уверенно гарантирует потребителям высокое качество и функциональность», — рассказал генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника — одно из главных направлений компании POZIS. Она входит в число продукции с высоким экспортным потенциалом и включает более 160 модификаций медицинских изделий, имеющих регистрационные удостоверения Росздравнадзора.