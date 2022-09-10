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Ру Тат
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Наука и образование
10 сентября 2022  12:39
Надежда Гордеева

Министр Шри-Ланки: Наши студенты очень хотят изучать русский язык

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Студенты из Шри-Ланки заинтересованы в изучении русского языка. Сейчас в России обучается более 3 тыс. студентов из Социалистической республики. Об этом рассказал министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью «Татар-информу».

«Шриланкийские студенты очень хотят изучать русский язык. Когда я был министром образования, я этому способствовал», – заявил спикер. Он добавил, что из-за кризиса в области международного образования у Шри-Ланки нет возможности отправлять большое количество студентов на обучение за рубеж.

«Мы стремимся к тому, чтобы российские университеты и институты открывали в Шри-Ланке свои филиалы. Предполагается, что там будут учиться не только студенты нашей республики, но и близлежащих стран – Непала, Индонезии, Бангладеша и так далее», – подчеркнул он.

По мнению министра, можно сделать комбинированные программы, когда студенты, например, два – три года учатся в Шри-Ланке, а потом едут в Россию и завершают обучение, получают диплом. «Если в России будут организованы встречи с образовательными ведомствами, то я могу эту идею с ними обсудить», – резюмировал Гунавардана.

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