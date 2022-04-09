Министр спорта Татарстана рассказал о зарплатах детских тренеров

Детские тренеры в Татарстане зарабатывают в среднем 40 тысяч рублей в месяц, рассказал глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

«В среднем по отрасли зарплаты составляют около 40 тысяч рублей», - сообщил он Андрею Кузьмину в «Интервью без галстука».

Министр также объяснил, что в условиях санкций и других ограничений разрабатывается система альтернативных соревнований, участие в которых позволит спортсменам получать сопоставимые бонусы или призовые.

«Выиграть чемпионат России по ряду дисциплин намного сложнее, чем международные старты. У нас очень сильная конкуренция внутри. Мы провели аналитику: если бы Татарстан выступал отдельно, на Олимпийские игры ездили бы вдвое больше спортсменов», - подчеркнул Леонов.

Также министр спорта республики рассказал, что на различные международные соревнования в Казани власти выделили 0,5 млрд рублей. Эти деньги пришлось вернуть в республиканский и федеральный бюджеты, но в дальнейшем их можно будет потратить на другие спортивные цели.

