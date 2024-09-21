Министр спорта РТ: Художественная гимнастика - самый красивый вид спорта

В Казанском центре гимнастики проходят соревнования Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике – Кубок клубов России «Спортивная страна». На церемонии открытия присутствовали почетные гости: министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике, Заслуженный мастер спорта, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова, а также президент Федерации художественной гимнастики РТ Гульнара Сергеева, директор центра гимнастики Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма Наталья Алькаева и главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Мария Яковлева.

Фото Яны Кузахметовой

Церемония открытия началась с представления команд и их творческих номеров, продолжилась парадом спортсменок. Далее последовали приветственные слова гостей.

Фото Яны Кузахметовой

«В первую очередь, хочу обратиться к нашим гимнасткам. Спасибо большое, что приехали в нашу замечательную столицу – Казань, в один из лучших спортивных объектов нашей страны. Я огромное спасибо хочу сказать Всероссийской федерации художественной гимнастики, мы давно работаем, дружим. Второй год подряд мы проводим этот турнир в Казани, для нас это правда большая честь, это большое детище, большой продукт. Я сегодня нахожусь здесь, потому что самый красивый и грациозный вид спорта – это художественная гимнастика. Желаю всем успехов и больших побед!», - сказал Леонов.

Фото Яны Кузахметовой

С 20 по 23 сентября 2024 года проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике. В турнире участвует более 1700 человек из 38 регионов России. Это самые масштабные соревнования по художественной гимнастике в стране.

материал Яны Кузахметовой