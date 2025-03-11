Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал строительство школы Алины Загитовой

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что спонсор для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой еще не найден.

По словам министра спорта, спортсменка регулярно приезжает в Казань. Леонов и Загитова почти каждую неделю общаются по различным рабочим вопросам. Также он сказал, что проектирование школы находится на финальной стадии, в данный момент определяется его стоимость.

«Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент – финансирование. Так как мы ещё не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано», – передает слова Владимира Леонова РИА Новости Спорт.

Напомним, министр спорта РТ заявлял, что школа фигурного катания Загитовой может открыться в Казани до конца 2025-го года, если получится оперативно все согласовать и получить нужное финансирование.

Ранее Загитова рассказывала, что планирует сама тренировать и консультировать в своей школе фигурного катания.