Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал строительство школы Алины Загитовой
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что спонсор для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой еще не найден.
По словам министра спорта, спортсменка регулярно приезжает в Казань. Леонов и Загитова почти каждую неделю общаются по различным рабочим вопросам. Также он сказал, что проектирование школы находится на финальной стадии, в данный момент определяется его стоимость.
«Думаю, что в ближайшие месяц-полтора у нас будет полное представление о формате этого центра. Основной вопрос на данный момент – финансирование. Так как мы ещё не знаем точной стоимости всех проектных решений, говорить о спонсоре рано», – передает слова Владимира Леонова РИА Новости Спорт.
Напомним, министр спорта РТ заявлял, что школа фигурного катания Загитовой может открыться в Казани до конца 2025-го года, если получится оперативно все согласовать и получить нужное финансирование.
Ранее Загитова рассказывала, что планирует сама тренировать и консультировать в своей школе фигурного катания.