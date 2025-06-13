Министр спорта РТ Владимир Леонов поздравил «Татар-информ» с 35-летием

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем.

«Уважаемое издание "Татар-информ", сердечно поздравляю вас с 35-летием! От лица Министерства спорта Республики Татарстан выражаю искреннюю благодарность за вашу огромную работу, самоотверженность и преданность делу. Эти годы были отмечены вашим профессиональным ростом, поддержкой и продвижением спортивных мероприятий, что способствовало развитию физической культуры и спорта в нашей республике», – сказал Леонов.

Он отметил, что за долгие годы плодотворного сотрудничества между Минспорта РТ и информагентством удалось успешно провести многочисленные спортивные мероприятия республиканского и международного уровня.

«Ваше внимание к деталям, умение оперативно реагировать на любые ситуации и стремление повышать качество освещения сделали вклад издания значимым фактором развития татарстанской спортивной индустрии. Пусть ваш юбилей станет новым этапом развития, вдохновит на новые достижения и открытия. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и новых ярких побед!» – заключил министр.