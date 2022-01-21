Министр спорта РТ: «Татарстан — один из лидеров в России по числу спортивных сооружений»

По числу спортивных сооружений Татарстан является одним из лидеров среди регионов России и может составить конкуренцию многим европейским странам. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РТ заявил руководитель ведомства Владимир Леонов.

«За прошедший 2021 год в Татарстане было введено 311 новых спортивных сооружений. Прямо сейчас в РТ функционируют 11 505 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 70,4%», — отметил докладчик.

«По этому показателю наша республика — не только один из лидеров России, но и конкурент для многих европейских стран», — подчеркнул Леонов.

Расширенное заседание коллегии Минспорта РТ организовано в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.