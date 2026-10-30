Министр спорта РТ поздравил тренеров республики с профессиональным праздником

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов обратился с официальным поздравлением к наставникам региона.

В ведомстве отметили, что подготовкой спортивного резерва в республике занимаются около трех тысяч специалистов.

По словам министра, именно с тренера начинается восхождение спортсмена на спортивный Олимп.

«Вы открываете таланты, воспитываете характер, учите побеждать, достойно принимать поражение и радоваться победам. Для спортсменов тренер — не просто специалист, а близкий человек: учитель, старший товарищ, член семьи», — говорится в поздравлении.

Министр отметил, что благодаря самоотдаче тренерского корпуса Татарстан по праву считается спортивным регионом России.

Спортсмены республики продолжают добиваться высоких результатов, ставить рекорды и покорять новые вершины.

«Выражаю вам глубокую благодарность за преданность профессии, самоотдачу и большой вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Татарстан. От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, благодарных и талантливых учеников, новых ярких побед и рекордов, благополучия вам и вашим семьям!» — заключил министр.

День тренера — профессиональный праздник, который в России отмечается 30 октября.