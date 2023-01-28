Министр спорта РТ Леонов: Мы по-прежнему готовы провести Олимпийские игры в Казани

Татарстан никогда не отказывался от готовности провести в Казани Олимпийские игры, заявил глава Минспорта РТ Владимир Леонов. Он признал, что в существующих обстоятельствах это невозможно, однако подчеркнул, если геополитическая ситуация наладится, тот Казань без проблем примет главное спортивное событие мира.

«Желание у нас никогда не исчезало. Мы об этом уже достаточно долго говорим. Но сейчас это не реально. Хотя Казань и готова с точки зрения инфраструктуры к проведению таких масштабных мероприятий», – отметил он в интервью телеканалу «Татарстан-24».

Ближайшая Олимпиада состоится в 2036 году, и если бы Казань выиграла право на ее проведение, то республика бы справилась с поставленной задачей, подчеркнул Леонов. Кроме того, он добавил, что в Казани можно провести юношеские Олимпийские игры.

«Концептуально, если нам поставят такую задачу, если стабилизируется геополитическая ситуация, мы готовы взяться за этот процесс и проект, потому что сегодня надо признать, что Казань — это самый готовый город к проведению летних Олимпийских игр в нашей стране», – заключил Леонов.

Напомним, масштабные международные мероприятия на территории России стали отменять на фоне антироссийских санкций, которые начали ужесточать в ответ на проведение военной спецоперации, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин.