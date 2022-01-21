Министр спорта РТ: «Есть планы принять новые мероприятия — озвучить их мы пока не можем»

Татарстан планирует принять новые масштабные спортивные мероприятия, хотя детализировать эти планы пока невозможно. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на расширенном заседании коллегии возглавляемого им ведомства в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

«Несмотря на тяжелый 2021 год, Татарстан принял более 50 крупных спортивных мероприятий, в том числе 17 — международного уровня. Это международный форум „Россия — спортивная держава“, I Игры стран СНГ, турнир „Большого шлема“ по дзюдо, Кубок мира по фехтованию и так далее», — перечислил докладчик.

«На 2022 год в Татарстане запланировано множество соревнований с Федерацией водных видов спорта. Также будет продлено взаимодействие с Федерацией дзюдо в рамках „Большого шлема“, год будет завершен проведением чемпионата мира по плаванию на короткой воде, а в 2023 год мы войдем со Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые были перенесены ровно на год. Кроме того, в 2023 году нас также ждет Суперкубок УЕФА. В 2024 году Казань впервые примет объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта, а 2025 году пройдет чемпионат мира по водным видам спорта», — добавил глава Минспорта РТ.

«У нас также имеются дальнейшие далеко идущие планы. На встрече с [Рустамом] Миннихановым, с Олегом Матыциным обсудили дорожную карту. У нас есть четкое понимание по перспективам и задачам. К сожалению, мы пока не можем объявить заявки из-за того, что страна до конца года висит на бане, по будущим мероприятиям у нас есть кое-какие планы. Так что как сможем, мы обязательно их озвучим», — подчеркнул Леонов.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира. Национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, а государственным служащим — занимать посты в общероссийских и международных федерациях.