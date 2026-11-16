Министр спорта России отреагировал на решение IIHF отстранить Россию от МЧМ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать российскую сборную до молодёжного чемпионата мира, объяснив это позицией властей Канады.
В своём телеграм-канале он сообщил: «Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на ИИХФ в связи с отказом обеспечить участие молодёжной сборной России в чемпионате мира 2027 года».
По мнению министра, «единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую». Он также напомнил: «Также ранее в пятницу мы уже потребовали принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады».
Дегтярёв назвал аргументы ИИХФ о форс-мажоре несостоятельными: «Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа». По его словам, «решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым», а «у ИИХФ было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований».
В заключение министр заявил: «Убеждены, что действия ИИХФ, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жёсткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования».