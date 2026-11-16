Министр спорта России отреагировал на решение IIHF отстранить Россию от МЧМ

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допускать российскую сборную до молодёжного чемпионата мира, объяснив это позицией властей Канады.

В своём телеграм-канале он сообщил: «Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на ИИХФ в связи с отказом обеспечить участие молодёжной сборной России в чемпионате мира 2027 года».

По мнению министра, «единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую». Он также напомнил: «Также ранее в пятницу мы уже потребовали принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады».

Дегтярёв назвал аргументы ИИХФ о форс-мажоре несостоятельными: «Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа». По его словам, «решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым», а «у ИИХФ было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований».

В заключение министр заявил: «Убеждены, что действия ИИХФ, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жёсткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования».