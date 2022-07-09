Министр спорта РФ считает, что изоляция нашего спорта не будет долгой

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что изоляция российского спорта не будет длиться долго, поскольку для международных федераций этот процесс не является выгодным.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это [изоляция] будет долго, — цитрует ТАСС слова Матыцина. — Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы».

Матыцин считает санкции временем возможностей, дающих большой потенциал для роста спорта внутри страны.

«Мы переформатируем наши внутренние соревнования. Я был в Калуге на Кубке России по спортивной гимнастике, важно, чтобы олимпийские чемпионы получали поддержку внутри страны. За рубежом они такой поддержки не получали, это громадный потенциал для роста спорта внутри страны. В августе будет спартакиада, мы обеспечим материальную поддержку данным соревнованиям», — отметил министр.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.