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Спорт
9 июля 2022  20:29
Cергей Гаврилов

Министр спорта РФ считает, что изоляция нашего спорта не будет долгой

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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что изоляция российского спорта не будет длиться долго, поскольку для международных федераций этот процесс не является выгодным.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это [изоляция] будет долго, — цитрует ТАСС слова Матыцина. — Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы».

Матыцин считает санкции временем возможностей, дающих большой потенциал для роста спорта внутри страны.

«Мы переформатируем наши внутренние соревнования. Я был в Калуге на Кубке России по спортивной гимнастике, важно, чтобы олимпийские чемпионы получали поддержку внутри страны. За рубежом они такой поддержки не получали, это громадный потенциал для роста спорта внутри страны. В августе будет спартакиада, мы обеспечим материальную поддержку данным соревнованиям», — отметил министр.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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