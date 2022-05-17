Министр спорта РФ: Ралли «Шелковый путь» является визитной карточкой России

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил на пресс-конференции, что ралли «Шелковый путь» является визитной карточкой России. В этом году маршрут гонки изменится.

«Маршрут пройдет через несколько регионов, причем часть из них впервые примет спортивное событие подобного масштаба. Безусловно, "Шелковый путь" способствует не только росту интереса зрителей к автоспорту, но и развитию туризма», - передает слова министра РИА Новости.

Ралли «Шелковый путь» начнется 7 июля в Астрахани и завершится 16 июля в Москве. Протяженность маршрута составит 4380 километров. На девятом этапе организаторы заменили Воронеж на Липецк.