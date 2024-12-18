Дегтярев о Поволжском университете спорта: Приоритет здесь — подготовка кадров

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма стал одним из крупнейших спортивных вузов страны, приоритетом была и остается подготовка качественных кадров. Об этом говорится в поздравительном письме министра спорта России Михаила Дегтярева.

«Вуз ведет свою историю с 1974 года. Сегодня это один из крупнейших спортивных университетов нашей страны. Качественная подготовка кадров здесь – приоритет. На базе вуза создан Поволжский научный центр физической культуры и спорта Российской академии образования, он проводит исследования в сферах педагогики, психологии, возрастной физиологии и спорта», – отметил в своем обращении министр.

Он подчеркнул, что Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма признан базовой организацией стран СНГ в области студенческого спорта. На объектах вуза проводятся крупнейшие всероссийские и международные мероприятия, в том числе «Игры будущего», Игры стран БРИКС и многие другие.