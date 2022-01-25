Министр спорта РФ о Fan ID: Мы хотим выслушать все заинтересованные стороны

Министерство спорта России готово к диалогу со всеми заинтересованными сторонами при формировании нормативно-правовой базы по созданию паспортов болельщика (Fan ID). Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного Президентом России [Владимиром Путиным] федерального закона. В этой связи министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон», — приводит слова министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях», — добавил Матыцин.

Руководитель Минспорта напомнил, что основная цель введения Fan ID — это обеспечить безопасность болельщиков на стадионах и повысить привлекательность семейного посещения спортивных мероприятий.

Ранее, 17 декабря, Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта болельщика можно будет через портал госуслуг. В документах будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, игры которого проходили в Санкт-Петербурге.